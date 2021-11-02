Альфонсо ДЭВИС: «Нагельсманн привносит другой менталитет»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«Мы знаем, что у нас сильная команда. Нам нужно найти правильный баланс, тут ничего не изменилось. Разумеется, к каждой игре мы подходим с желанием не пропустить.

Нагельсманн привносит другой менталитет. Я рад, что у меня есть возможность продемонстрировать свои качества. Привыкание к новой тактике - это процесс обучения для меня. Я счастлив, что могу показать, на что я способен», - сказал Дэвис.

Матч «Бавария» – «Бенфика» состоится во вторник, 2 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.