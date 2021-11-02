Дуван САПАТА: «Матч с МЮ – второй шанс для нас»

Форвард «Аталанты» – о предстоящем поединке

  • 02.11.2021 07:19
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Дуван САПАТА: «Матч с МЮ – второй шанс для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуван Сапата

Нападающий итальянской «Аталанты» Дуван Сапата поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед».

«Мы расстроены и ошеломлены результатом третьего тура. Но хорошая новость в том, что футбол дает вторые шансы, и у нас будет таковой завтра. Если хотим выйти из группы, нужен положительный результат. Надеемся, что на стадионе будет прекрасная атмосфера, которая поможет нам победить», - сказал Сапата.

Матч «Аталанта» – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 2 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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