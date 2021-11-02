Виктор ВАЦКО: «Фишка Металлиста 1925 в том, что они небанальны»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение «Металлиста 1925» от луганской «Зари» (1:6) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.
«Фишка «Металлиста 1925» в том, что они небанальны. Они стараются играть через контроль мяча. Как получается – так получается», - сказал Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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