Томас ТУХЕЛЬ: «Мальме попробует прыгнуть выше головы»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Мы в хорошем положении, знаем, что нужно для достижения таких результатов, и какие усилия мы прилагаем для этого. В то же время мы в каждом матче устанавливаем одни и те же стандарты. Так что мы все начнем с нуля.

Это пятая или шестая игра подряд, где нас считают фаворитами, и мне нравится, как моя команда расценивает эти матчи. Мы прилагаем много усилий.

Не исключено, что «Мальме» понадобится прыгнуть выше головы, и они к этому подготовятся. Любая команда на этом уровне может показать выдающуюся игру. Так что мы должны быть готовы, скромны и уважительно относиться к игре, потому что все может случиться», — считает Тухель.

Матч «Мальме» — «Челси» состоится во вторник, 2 ноября, в 19:45 по киевскому времени.