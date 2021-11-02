Томас ТУХЕЛЬ: «Мальме попробует прыгнуть выше головы»

Наставник «Челси» рассказал о подготовке к поединку со шведским клубом

  • 02.11.2021 04:15
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Томас ТУХЕЛЬ: «Мальме попробует прыгнуть выше головы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Мы в хорошем положении, знаем, что нужно для достижения таких результатов, и какие усилия мы прилагаем для этого. В то же время мы в каждом матче устанавливаем одни и те же стандарты. Так что мы все начнем с нуля.

Это пятая или шестая игра подряд, где нас считают фаворитами, и мне нравится, как моя команда расценивает эти матчи. Мы прилагаем много усилий.

Не исключено, что «Мальме» понадобится прыгнуть выше головы, и они к этому подготовятся. Любая команда на этом уровне может показать выдающуюся игру. Так что мы должны быть готовы, скромны и уважительно относиться к игре, потому что все может случиться», — считает Тухель.

Матч «Мальме» — «Челси» состоится во вторник, 2 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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