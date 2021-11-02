Тренер Альянса: «Металлист забил, а мы не справились»

Юрий Ярошенко рассказал о поражении от харьковского клуба (0:2)

  • 02.11.2021 03:11
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Тренер Альянса: «Металлист забил, а мы не справились»
© ФК Металлист. Юрий Ярошенко

Пресс-конференция главного тренера «Альянса» Юрия Ярошенко после матча в Харькове, где его команда со счетом 0:2 проиграла лидеру Первой лиги.

— Очень хороший футбол был с обеих сторон, понравился. Мы готовились, хотели показать тактически грамотный футбол. В таком матче кто первый забивает — у того преимущество сразу вырисовывается. У нас были моменты хорошие, у соперника были. Весы качались туда-сюда. «Металлист» забил, мы, к сожалению, с этим не справились. Те ошибки, которые приводят к взятию наших ворот, мы на установке о них говорили. К сожалению, и в первом пропущенном мяче неправильные действия совершили — этот эпизод должен был развиваться по-другому, и во втором — то же самое. Будем работать. А так хороший матч. Единственное, конечно, хотелось бы... Не надо этой команде помогать, она реально очень сильная, для Премьер-лиги. Они должны двигаться в спортивной борьбе. Все-таки симпатии очень сильные были со стороны судейского корпуса. Но ничего, будем закаляться в этом плане.

— После матча с «Прикарпатьем» вы сказали, что существует третья сила, которая вместо того, чтобы стимулировать соперников, стимулирует судей. Как вам сегодняшнее судейство в свете того высказывания?
— Я ответил вам, вы просто посмотрите эти матчи. Мне жалко футболистов, потому что мы действительно трудимся очень сильно. Есть отношение футболистов, плюс тренерский штаб. Я не имею в виду сегодня — сегодня соперник достойный, он очень квалифицированный, тут вопросов нет. Но когда соперник тот, которого мы можем «брать»... Играем дома, нам, хозяевам, бьют два пенальти и дают удаление. Я знаю, кто эта третья сила. Не «Металлист» это. Все всё прекрасно знают. И знают, какие суммы ездят за нами. Ездили, по крайней мере. Может, сейчас отпустят уже, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог. Поэтому я постучу по дереву (стучит по столу. — Прим.).

— Такой закрытый футбол — это был особенный настрой против «Металлиста», где есть быстрые техничные футболисты?
— Я вам не скажу, что это закрытый футбол. Это тактически грамотный футбол, который строится. Вы же хорошо смотрели матч? Мы в первом тайме старались накрывать соперника на его половине поля, искать моменты в середине, где мы можем хорошее тактическое противодействие сделать. Я не знаю, как вы смотрите футбол. Для меня он совсем в другом ритме протекал. Я чуть-чуть с вами не согласен здесь. Сегодня с нашей стороны был грамотный футбол. Может, со стороны «Металлиста» есть небольшая пресыщенность победами, где-то им искорки не хватало в начале матча... Так что я действиями команды очень доволен.

— Уже сыгран первый круг, сегодня был первый матч второго. Стоит ли перед «Альянсом» задача бороться за путевку в Премьер-лигу? Сейчас команда на четвертом месте.
— Вы же, наверное, знаете, для того, чтобы футболист двигался, развивался, должны стоять задачи. У нас задачи — в каждом матче двигаться вперед. Мы и здесь хотели увидеть действия каждого футболиста, всей команды. Мы стремимся стать лучше. А результат — он уже в конце сезона покажет. Я никогда об этом не хочу говорить вслух, но поверьте, у нас амбиции очень хорошие в спортивном плане.

Источник — ФК Металлист

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 02.11.2021 04:15 (изменен)
    0
    Все тот же вопрос, какая третья сила назначила пенальти в ворота Металлиста в середине второго тайма в матче 1тура 1круга и какая восьмая сила помешала Вашей команде его забить, чтобы потом спокойно доиграть и выиграть?
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