В поединке 12-го тура чемпионата Испании по футболу «Гранада» на выезде обыграла «Леванте» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Леванте» — «Гранада» — 0:3
Голы: Херман Санчес, 7, Луис Хавьер Суарес, 38, Антонио Пуэртас, 69
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Пуэртас (Гранада).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Гранада).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Герман Санчес (Гранада).
Источник — Sport.ua
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