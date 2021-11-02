12-й тур
Леванте
0 : 3
Гранада
01.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Леванте — Гранада — 0:3. Видео голов и обзор матча

Гости всухую разгромили хозяев в поединке 12-го тура Ла Лиги

  • 02.11.2021 02:10
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Леванте — Гранада — 0:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 12-го тура чемпионата Испании по футболу «Гранада» на выезде обыграла «Леванте» со счетом 3:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Леванте» — «Гранада» — 0:3
Голы: Херман Санчес, 7, Луис Хавьер Суарес, 38, Антонио Пуэртас, 69

События матча
69' ГОЛ ! Мяч забил Антонио Пуэртас (Гранада).
38' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Гранада).
7' ГОЛ ! Мяч забил Герман Санчес (Гранада).

Источник — Sport.ua

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