Гранада забила 3 гола Леванте, Райо Вальекано и Сельта сыграли вничью

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Гранада» обыграла «Леванте» со счетом 3:0.
У победителей голы забили Херман Санчес, Луис Хавьер Суарес и Антонио Пуэртас.
В другом матче игрового дня «Райо Вальекано» и «Сельта» сыграли вничью (0:0).
Лига 1. 12-й тур
«Леванте» – «Гранада» – 0:3
Голы: Херман Санчес, 7, Луис Хавьер Суарес, 38, Антонио Пуэртас, 69.
«Райо Вальекано» – «Сельта» – 0:0
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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