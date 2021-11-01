11-й тур
Болонья
2 : 0
Кальяри
01.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Болонья победила Кальяри за счет голов Де Сильвестри и Арнаутовича

«Кальяри» имеет только 6 очков и занимает последнее 20-е место в Серии A

  • 01.11.2021 23:45
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Болонья победила Кальяри за счет голов Де Сильвестри и Арнаутовича
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» дома обыграла «Кальяри» со счетом 2:0.

У хозяев поля голы забили Лоренцо Де Сильвестри и Марко Арнаутович. В конце игры защитник гостей Мартин Касерес был удален за неспортивное поведение.

«Болонья» набрала 15 очков и вышла на 11-е место, а «Кальяри» имеет 6 баллов и занимает последнее 20-е место в Серии A.

Серия A. 11-й тур

«Болонья» – «Кальяри» – 2:0

Голы: Лоренцо Де Сильвестри 50, Марко Арнаутович, 90+6.

Удаление: Касерес, 90 (Кальяри).

Турнирная таблица чемпионата Италии

Источник — Sport.ua

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