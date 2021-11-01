Болонья победила Кальяри за счет голов Де Сильвестри и Арнаутовича

В заключительном матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» дома обыграла «Кальяри» со счетом 2:0.
У хозяев поля голы забили Лоренцо Де Сильвестри и Марко Арнаутович. В конце игры защитник гостей Мартин Касерес был удален за неспортивное поведение.
«Болонья» набрала 15 очков и вышла на 11-е место, а «Кальяри» имеет 6 баллов и занимает последнее 20-е место в Серии A.
Серия A. 11-й тур
«Болонья» – «Кальяри» – 2:0
Голы: Лоренцо Де Сильвестри 50, Марко Арнаутович, 90+6.
Удаление: Касерес, 90 (Кальяри).
Турнирная таблица чемпионата Италии
Источник — Sport.ua
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