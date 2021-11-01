ЛЕОНОВ: «Наверное, мы находились в раздевалке, когда нам забивали голы»

Главный тренер «Миная» оценил игру 13-го тура УПЛ против «Днепра-1»

  • 01.11.2021 23:05
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ЛЕОНОВ: «Наверное, мы находились в раздевалке, когда нам забивали голы»
© СК Днепр-1. Игорь Леонов

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов дал послематчевую пресс-конференцию после игры 13-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:4):

- Трудно комментировать. Наверное, 30 минут мы находились в раздевалке, когда нам забивали голы. Потом уже что-то начали, но, наверное, и соперник остановился. Я говорил ребятам, что это очень хорошая команда и мне очень импонирует, как она играет в этом чемпионате. Саша Пихаленок, по моему мнению, – это игрок национальной сборной. Он сделал почти всю игру. Сам. Ему конечно помогали, но, как я не пытался достучаться до своих игроков, действовать против него плотнее, наверное, еще у нас мастерства меньше.

– Замена вратаря была вызвана травмой или решили, что он виноват в голах?

– Знаете, два удара по воротам, не слишком сложных, можно было взять. Особенно второй. Я взял на себя ответственность. Никогда не менял на такой минуте, тем более голкипера. Честно говоря, нужно было что-то кардинально менять. И потому я сделал. Возможно, он бы дальше хорошо бы играл, и не пропустил бы два других гола. Но надо было что-то встряхнуть. Такие ошибки, которые мы допустили за полчаса, неприемлемы для команды Премьер-лиги.

– Как вы планировали спасать игру, учитывая, что сделали много замен еще в первом тайме?

– Понимаете, Вишневский – парень настойчивый, но Селезнев в своем возрасте опытнее. Плюс выпала опорная зона, и нужно было что-то кардинально менять. Наверное, мне кто-то подсказал, что надо что-то делать. Возможно, если бы не сделал, мы больше пропустили бы. Как-то видел, что после 3:0 мы начали как-то шевелиться. «Днепр-1» поймал свою игру и разбил нас… Повторюсь, Пихаленок – игрок сборной Украины.

– Что сказали команде после матча?

– Ничего особенного. Сказал, что у нас есть матч за 6 очков против «Мариуполя». Всю вину взял на себя. Возможно, не угадал с составом. Через две недели тяжело. Но я увидел, как ребята играли две предыдущие игры и эту – небо и земля. Почему – не знаю. Разберусь. Не узнал некоторых футболистов: Петрусенко, Гончара, Месхи. Вообще. Могу сказать, что «Днепр-1» – видно, что единый коллектив. В них на замене сидят квалифицированные футболисты, которые в любой команде находились бы на ведущих ролях.

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

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Комментарии
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    mmuk
    mmuk, 01.11.2021 23:47
    0
    Якраз у другому голі і воротар не винен. Головою з близької відстані шансів нуль, хоча трохи дотягнувся. Але це максимум. Ну а перший гол в ближній кут, вже воротарський, але він міг не встигнути переміститися. М'яч перед цим був на іншому фланзі. Всі голи винні захисники.
    Може третьому вже тяжко знайти винних. Особливо для воротаря западало а не удар, шансів витягнути мало, так що у резервного воротар тут не було шансіа
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