Динамо – Барселона. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 2-го ноября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать каталонскую «Барселону». Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

Команда Мирчи Луческу имеет в своем активе одно очко и занимают последнее место группы Е. Две недели назад киевляне на «Камп Ноу» проиграли «Барселоне» со счетом 0:1.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Киева.

Комментатор матча «Динамо» – «Барселона» – Александр Монзолевский.