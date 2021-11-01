Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Гол Русина? Мне жаль Назария, но у нас есть Довбик»

Тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил победу 4:0 в матче против «Миная», а также первый в сезоне гол форварда Назария Русина, который проигрывает конкуренцию Артему Довбику.

«Нужно было выигрывать, потому что мы были фавориты и все, кроме победы, было бы непонятным для многих. Очень важные три очка, сыграли внимательно и не пропустили. Скромно идем вперед. У нас высокие задачи, есть цели».

«Первый гол Русина в сезоне УПЛ? Есть игроки, которых мне жалко. Жалко, что я не могу дать ему больше практики. На его позиции есть такой игрок, как Довбик, игрок сборной Украины. Но Назарий все понимает и активно работает на тренировках. Он терпит и ждет свой шанс».

«Если не играешь, то не показывай тренеру, мол, несправедливо, а выходи и показывай это на поле. У Русина есть характер», - сказал Йовичевич.