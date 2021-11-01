Тренер Миная: «Заменил вратаря в первом тайме. Зачем - я сам не знаю»

Игорь Леонов оценил разгромное поражение в матче УПЛ

  • 01.11.2021 20:32
  • 1751 просмотр
  • 8 комментариев
Тренер Миная: «Заменил вратаря в первом тайме. Зачем - я сам не знаю»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Миная» Игорь Леонов оценил поражение 0:4 в матче УПЛ против «Днепра-1», а также рассказал, почему сделал замену вратарей еще в первом тайме.

«У них хорошая команда, я не сумел достучаться до своих игроков. Если честно, Саня Пихаленок нас один обыграл. Это мастерство. Мне кажется, этот футболист не помешает сборной Украины. Вел всю игру, забил. Я его хорошо знаю. «Днепр-1» сейчас на голову выше нас, пока мы не можем соревноваться с ними. Возможно, где-то не угадал с составом еще, поражение беру на себя. Нужно было иначе все сделать, но я только две недели с командой работаю».

«И это первый раз, когда я меняю игрока в первом тайме. И почему я так сделал - не знаю. Иду и думаю - зачем я заменил? Не могу понять. Ну, сделал. Попали два раза в створ ворот - два гола. Особенно второй гол. Подумал, что нужно что-то кардинальное сделать. Возможно, психологически где-то убил его. Поговорю с ним».

«Селезнев мог забивать с двух метров, и если такое не реализовывать... Тяжело нам даются голы», - сказал Леонов.

Источник — ПроФутбол

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 01.11.2021 20:37
    +9
    Сказочный ... тренер, поменял игрока, а зачем - НЕ ЗНАЕТ...
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    Kapitan Vrungel
    online
    Kapitan Vrungel, 01.11.2021 20:41
    +8
    Такое впечатление, что у "Миная" тренер немножко дурачок...
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    norma_zap
    online
    norma_zap, 01.11.2021 20:35
    +8
    "Иду и думаю - зачем я заменил?" - наверное хоккея насмотрелся.
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    cooperchack
    cooperchack, 01.11.2021 20:41
    +6
    " иду и думаю зачем я тренер?"
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    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 01.11.2021 20:49
    +2
    Даже не знаю кто тупее, Селезень или его тренер?
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 20:46
    +2
    Прикольного тренера шахтёр воспитал
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    Trollface
    Trollface, 01.11.2021 20:51
    +1
    RomanEnakievo.., 01.11.2021 20:49
    Даже не знаю кто тупее, Селезень или его тренер?
    Селезнев тупой с рождения, а тренер на это учился.
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    Ігор Сірий
    Ігор Сірий, 01.11.2021 20:54
    0
    Напомнило классику кинематографа:
    "- Вы в самодеятельности участвуете?
    - Участвую.
    Зачем я соврал, я ж не участвую...
    Зачем он спросил?
    Зубы заговаривает...
    Очень подозрительный тип! "
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