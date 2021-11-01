Тренер Миная: «Заменил вратаря в первом тайме. Зачем - я сам не знаю»

Наставник «Миная» Игорь Леонов оценил поражение 0:4 в матче УПЛ против «Днепра-1», а также рассказал, почему сделал замену вратарей еще в первом тайме.

«У них хорошая команда, я не сумел достучаться до своих игроков. Если честно, Саня Пихаленок нас один обыграл. Это мастерство. Мне кажется, этот футболист не помешает сборной Украины. Вел всю игру, забил. Я его хорошо знаю. «Днепр-1» сейчас на голову выше нас, пока мы не можем соревноваться с ними. Возможно, где-то не угадал с составом еще, поражение беру на себя. Нужно было иначе все сделать, но я только две недели с командой работаю».

«И это первый раз, когда я меняю игрока в первом тайме. И почему я так сделал - не знаю. Иду и думаю - зачем я заменил? Не могу понять. Ну, сделал. Попали два раза в створ ворот - два гола. Особенно второй гол. Подумал, что нужно что-то кардинальное сделать. Возможно, психологически где-то убил его. Поговорю с ним».

«Селезнев мог забивать с двух метров, и если такое не реализовывать... Тяжело нам даются голы», - сказал Леонов.