Журналист: «Объяснил Бойко, что видео и звук подлинные»

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко выразил недовольство сюжетом о матче 13-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» — «Динамо» (2:3), который вышел в эфире программы «Великий футбол» 31 октября. По мнению футболиста, информация в материале, касающаяся его выражения претензий работе арбитра после игры, подана некорректно.
Автор материала, журналист каналов «Футбол 1/2/3» Владимир Крамар, высказался по поводу данной ситуации.
«Пообщались с Денисом Бойко о моем сюжете. Его задело, что когда в перерыве матча «Мариуполь» — «Динамо» один из динамовцев, по звуку, обзывает арбитра Романова: «самый х**вый арбитр в Украине», на видео показан в том числе и он, Бойко. Хотя на самом деле голкипер такого рефери не говорил.
А я объяснил Денису, что видео и звук подлинные, не монтируемые. И взяты из прямой трансляции. А в тексте сюжета нигде не указано, что именно голкиперу принадлежат эти обидные слова.
У него были еще претензии к нашим экспертам в студии «Великий футбол», которые набросились на вратаря за этот эпизод. Но и с этим в телефонном разговоре спокойно и вежливо разобрались. Без оскорблений.
Знаем друг друга с Бойко еще с тех времен, когда он только начинал карьеру в «Динамо». Поэтому советую всем хейтерам выдохнуть. «Зрада» отменяется. Слава Украине», — отметил Крамар.
Источник — Футбол 1/2/3
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То есть вы не зная чей это голос, весь эфир просто по догадке песочили Бойко ?
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Предлагаю Бойко завтра написать в своём Фейсбуке , что он видел Крамара и Денисова , у входа, в горяче любимый бурбасовцвами клуб «Лифт»
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А когда начнётся кипишь , сказать :» ну там стоял кто то , может то и не они были , но кто то точно стоял
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А вообще учитывая какими методами работают крамар и денисов - они в этом клубе завсегдатаи
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#каналфубтолпомойка
На крота очень похож таким поведением
На крота очень похож таким поведением
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