Журналист: «Объяснил Бойко, что видео и звук подлинные»

Владимир Крамар прокомментировал претензии вратаря киевского «Динамо»

  • 01.11.2021 19:36
  • 2629 просмотров
  • 11 комментариев
Журналист: «Объяснил Бойко, что видео и звук подлинные»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко выразил недовольство сюжетом о матче 13-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» — «Динамо» (2:3), который вышел в эфире программы «Великий футбол» 31 октября. По мнению футболиста, информация в материале, касающаяся его выражения претензий работе арбитра после игры, подана некорректно.

Автор материала, журналист каналов «Футбол 1/2/3» Владимир Крамар, высказался по поводу данной ситуации.

«Пообщались с Денисом Бойко о моем сюжете. Его задело, что когда в перерыве матча «Мариуполь» — «Динамо» один из динамовцев, по звуку, обзывает арбитра Романова: «самый х**вый арбитр в Украине», на видео показан в том числе и он, Бойко. Хотя на самом деле голкипер такого рефери не говорил.

А я объяснил Денису, что видео и звук подлинные, не монтируемые. И взяты из прямой трансляции. А в тексте сюжета нигде не указано, что именно голкиперу принадлежат эти обидные слова.

У него были еще претензии к нашим экспертам в студии «Великий футбол», которые набросились на вратаря за этот эпизод. Но и с этим в телефонном разговоре спокойно и вежливо разобрались. Без оскорблений.

Знаем друг друга с Бойко еще с тех времен, когда он только начинал карьеру в «Динамо». Поэтому советую всем хейтерам выдохнуть. «Зрада» отменяется. Слава Украине», — отметил Крамар.

Источник — Футбол 1/2/3

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maxlove
    maxlove, 01.11.2021 20:04
    +7
    Відео та звук, може і справжні, а от слова на каналах футбол 6/6/6 не справжні!
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    stopor2016
    stopor2016, 01.11.2021 20:17
    +5
    А я присоединяюсь к словам инкогнито.
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 20:24 (изменен)
    +4
    О, пошли оправдания с недоканала
    То есть вы не зная чей это голос, весь эфир просто по догадке песочили Бойко ?
    ——
    Предлагаю Бойко завтра написать в своём Фейсбуке , что он видел Крамара и Денисова , у входа, в горяче любимый бурбасовцвами клуб «Лифт»
    —-
    А когда начнётся кипишь , сказать :» ну там стоял кто то , может то и не они были , но кто то точно стоял
    ——
    А вообще учитывая какими методами работают крамар и денисов - они в этом клубе завсегдатаи
    ——-
    #каналфубтолпомойка
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 01.11.2021 20:18
    +1
    Словить бы тебя и пере..бать пару раз, чтобы на 3,2,расах наконец-то научились следить за метлой.
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    Fender
    Fender, 01.11.2021 20:46
    0
    Funny_____Cat, 01.11.2021 20:43
    Бред же пишешь , и когда я тебе на прошлой ветке на это указал , ты просто потерялся
    На крота очень похож таким поведением
    Ты вазелин приготовила ?
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 20:43
    0
    cucumber, 01.11.2021 20:29
    та дело не в Бойко, я уже это писал ранее, проблема в системе Динамо. Они думают, что все им что то должны, потому что они Динамо. Забудьте уже про привилегии, Гриша давно не президент ФФУ!
    Бред же пишешь , и когда я тебе на прошлой ветке на это указал , ты просто потерялся
    На крота очень похож таким поведением
    Ссылка
    Бугор1
    online
    Бугор1, 01.11.2021 20:54
    -1
    Бойко и как вратарь полное фуфло, и как человек тоже.
    Ссылка
    Fender
    Fender, 01.11.2021 20:39
    -1
    Объяснил крысе
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    cooperchack
    cooperchack, 01.11.2021 20:50
    -2
    А я думал великий футбол в Англии.Оказывается у Пенисова есть тоже какой-то футбол
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    Серж р
    Серж р, 01.11.2021 20:46
    -2
    Сказ о том, как самый х...ый канал объяснял, как Ринат покупал самого х...го арбитра
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    cucumber
    online
    cucumber, 01.11.2021 20:29
    -5
    та дело не в Бойко, я уже это писал ранее, проблема в системе Динамо. Они думают, что все им что то должны, потому что они Динамо. Забудьте уже про привилегии, Гриша давно не президент ФФУ!
    Ссылка
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