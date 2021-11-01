Журналист: «Объяснил Бойко, что видео и звук подлинные»

Вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко выразил недовольство сюжетом о матче 13-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» — «Динамо» (2:3), который вышел в эфире программы «Великий футбол» 31 октября. По мнению футболиста, информация в материале, касающаяся его выражения претензий работе арбитра после игры, подана некорректно.

Автор материала, журналист каналов «Футбол 1/2/3» Владимир Крамар, высказался по поводу данной ситуации.

«Пообщались с Денисом Бойко о моем сюжете. Его задело, что когда в перерыве матча «Мариуполь» — «Динамо» один из динамовцев, по звуку, обзывает арбитра Романова: «самый х**вый арбитр в Украине», на видео показан в том числе и он, Бойко. Хотя на самом деле голкипер такого рефери не говорил.

А я объяснил Денису, что видео и звук подлинные, не монтируемые. И взяты из прямой трансляции. А в тексте сюжета нигде не указано, что именно голкиперу принадлежат эти обидные слова.

У него были еще претензии к нашим экспертам в студии «Великий футбол», которые набросились на вратаря за этот эпизод. Но и с этим в телефонном разговоре спокойно и вежливо разобрались. Без оскорблений.

Знаем друг друга с Бойко еще с тех времен, когда он только начинал карьеру в «Динамо». Поэтому советую всем хейтерам выдохнуть. «Зрада» отменяется. Слава Украине», — отметил Крамар.