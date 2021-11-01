Денис БОЙКО: «Я говорил с арбитром без оскорблений»

Вратарь «Динамо» отрицает нецензурные высказывания в адрес Виталия Романова

  • 01.11.2021 15:34
  • 903 просмотра
  • 7 комментариев
Денис БОЙКО: «Я говорил с арбитром без оскорблений»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Голкипер «Динамо» Денис Бойко связался с редакцией официального сайта клуба и дал комментарий относительно сюжета в телепрограмме «Великий футбол».

В обзоре матча против «Мариуполя» Денису приписали нецензурные оскорбления в адрес арбитра встречи Виталия Романова после завершения первого тайма.

Позиция Дениса Бойко по этому вопросу была совершенно иной:

- Да, после первого тайма я говорил с Романовым. Корректно, без оскорблений и, тем более, без нецензурных высказываний. Это может подтвердить сам Романов, который все прекрасно слышал и видел. Соответственно, никаких санкций ко мне не последовало, потому что я не оскорблял арбитра. Достаточно просто открыть протокол матча и посмотреть, есть ли у меня желтая или красная карточка.

Я долгие годы в большом футболе и дорожу своей репутацией. С моей точки зрения, эмоциональные разговоры на поле — это часть игры, но оскорбления друг друга недопустимы. Во время игры может случиться всякое, в том числе и разговоры на повышенных тонах, но всегда есть черта, которую я не переступаю.

В данной ситуации меня очень возмутило, что журналист канала «Футбол» не проверил факты, не посмотрел в протокол, не уточнил информацию. Это дало повод для экспертов в студии обсуждать, мол, должен ли я получить красную карточку за мат в сторону судей?! Меня публично сделали виноватым, хотя и сам арбитр, и один из его ассистентов слышали все мои фразы и если бы я позволил себе кого-то оскорбить, то наказание последовало бы незамедлительно.

Все могут ошибаться, все могут принимать неверные решения, это часть нашей жизни. Я очень надеюсь, что у журналиста, который озвучил этот сюжет и дал ложный повод обсуждать мое якобы недостойное поведение, найдется мужество признать свою ошибку и в следующий раз, как минимум, уточнять информацию, а не делать выводы в одностороннем порядке.

Сейчас уже неважно, согласен ли я с решениями арбитра или нет. Важно то, что я не позволил себе никаких оскорблений в адрес арбитра, а сообщили совершенно о другом.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.11.2021 16:12
    +2
    Funny_____Cat, 01.11.2021 16:10
    То есть если я скажу что ты в отношениях с Максимом 777 , а ты в ответ скажешь что это бред сумасшедшего то значит :
    « ну видимо яйца не железные, раз начал оправдываться и давать заднюю,»(с)?
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 16:08
    +2
    Брехливый канальчик шахтёра снова опростоволосился
    Нужно быстро заставлять менять Романова рапорт
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 16:10 (изменен)
    +1
    cucumber, 01.11.2021 15:51
    ну видимо яйца не железные, раз начал оправдываться и давать заднюю, во время игры давили же на арбитров. Самая привилегированная команда Украины - киевских мажоров!
    Ну и не хорям что то про судей рассказывать , даже стоячий Колос только благодаря судейке прошли , который на 93 -й чистый пенальти вас не дал в ваши ворота
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 16:10 (изменен)
    +1
    cucumber, 01.11.2021 15:51
    ну видимо яйца не железные, раз начал оправдываться и давать заднюю, во время игры давили же на арбитров. Самая привилегированная команда Украины - киевских мажоров!
    То есть если я скажу что ты в отношениях с Максимом 777 , а ты в ответ скажешь что это бред сумасшедшего то значит :
    « ну видимо яйца не железные, раз начал оправдываться и давать заднюю,»(с)?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.11.2021 15:54
    +1
    cucumber, 01.11.2021 15:51
    ну видимо яйца не железные, раз начал оправдываться и давать заднюю, во время игры давили же на арбитров. Самая привилегированная команда Украины - киевских мажоров!
    тю
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 16:14
    0
    Alex86 1, 01.11.2021 16:12
    У него видимо error 404 сейчас будет 🤷‍♂️
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 01.11.2021 15:51
    -5
    ну видимо яйца не железные, раз начал оправдываться и давать заднюю, во время игры давили же на арбитров. Самая привилегированная команда Украины - киевских мажоров!
    Ссылка
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