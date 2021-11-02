Во вторник, 2 ноября, состоится матч 4 тура Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет «Бенфику».
Поединок пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Бавария – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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