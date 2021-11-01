Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Игроки Зенита умеют забивать»

Наставник «Ювентуса» поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов

  • 01.11.2021 17:14
  • 161 просмотр
  • 2 комментария
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Игроки Зенита умеют забивать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от поединка с питерским «Зенитом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Завтра мы можем достигнуть нашей главной цели - обеспечить место в плей-офф за два тура до конца. Это позволит нам сконцентрироваться на чемпионате. Не сыграют Мойзе Кен, де Шильо и Рэмзи. Другие, в том числе Кьеза и де Лигт, в норме.

Игра с «Зенитом» будет вовремя. Мы злы после последних матчей. Завтра нас ожидает трудный поединок, но мы должны выступить наилучшим образом. Команда едина. Наша цель — победа в Лиге чемпионов», — считает Аллегри.

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 01.11.2021 17:24
    0
    Зенит в чемпионате разбирает конкурентов на молекулы, сначала унижение Спартака, потом Динамо Москва, которое считалось самым прогрессивным по игре в РПЛ, благодаря работе немца Шварца. Вполне могут и забить никакому Ювентусу. Но выиграть, вряд ли. Нашим клубам тоже уже пора хотя бы забить, я уже молчу про победы.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 17:17
    0
    некоторые даже по воротам бить не умеют
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности