Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Игроки Зенита умеют забивать»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от поединка с питерским «Зенитом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Завтра мы можем достигнуть нашей главной цели - обеспечить место в плей-офф за два тура до конца. Это позволит нам сконцентрироваться на чемпионате. Не сыграют Мойзе Кен, де Шильо и Рэмзи. Другие, в том числе Кьеза и де Лигт, в норме.

Игра с «Зенитом» будет вовремя. Мы злы после последних матчей. Завтра нас ожидает трудный поединок, но мы должны выступить наилучшим образом. Команда едина. Наша цель — победа в Лиге чемпионов», — считает Аллегри.

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.