Манчестер Сити нацелился на звезду Барселоны

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 29-летнего немецкого голкипера каталонской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать вратаря, и «горожане» внимательно следят за ситуацией. Дело осложняется тем, что в распоряжении наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы уже есть один из лучших вратарей мира — бразилец Эдерсон.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с лета 2014 года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии» за €12 миллионов. В текущем сезоне голкипер провел за «блаугранас» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.