Манчестер Сити нацелился на звезду Барселоны

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 29-летнего немецкого голкипера каталонской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать вратаря, и «горожане» внимательно следят за ситуацией. Дело осложняется тем, что в распоряжении наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы уже есть один из лучших вратарей мира — бразилец Эдерсон.
Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с лета 2014 года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии» за €12 миллионов. В текущем сезоне голкипер провел за «блаугранас» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.
Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.
Источник — El Nacional
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.