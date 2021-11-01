Манчестер Сити нацелился на звезду Барселоны

Английский клуб может подписать Марка-Андре тер Штегена

  • 01.11.2021 16:59
  • 1465 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Сити нацелился на звезду Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 29-летнего немецкого голкипера каталонской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать вратаря, и «горожане» внимательно следят за ситуацией. Дело осложняется тем, что в распоряжении наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы уже есть один из лучших вратарей мира — бразилец Эдерсон.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с лета 2014 года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии» за €12 миллионов. В текущем сезоне голкипер провел за «блаугранас» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.

Источник — El Nacional

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nordenus
    online
    Nordenus, 01.11.2021 17:39
    +1
    Эдерсон топ, зачем еще тер Штеген? На банке сидеть?
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