Барселона готова продать Тер Штегена

Каталонская «Барселона» готова попрощаться с вратарем Марком-Андре Тер Штегеном.
Источник утверждает, что руководство клуба считает, что немецкий футболист стал существенно слабее выступать в последнее время.
В подписании голкипера заинтересована «Бавария» и несколько клубов из АПЛ. «Барселона» оценила своего вратаря в 55 млн евро.
Ранее каталонцы уже пытались обменять немецкого голкипера на игрока «Ювентуса».
В этом сезоне Тер Штеген провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах.
Источник — Todofichajes.com
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