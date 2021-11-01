Барселона готова продать Тер Штегена

Звездный голкипер может сменить клуб

  • 01.11.2021 08:09
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Барселона готова продать Тер Штегена
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» готова попрощаться с вратарем Марком-Андре Тер Штегеном.

Источник утверждает, что руководство клуба считает, что немецкий футболист стал существенно слабее выступать в последнее время.

В подписании голкипера заинтересована «Бавария» и несколько клубов из АПЛ. «Барселона» оценила своего вратаря в 55 млн евро.

Ранее каталонцы уже пытались обменять немецкого голкипера на игрока «Ювентуса».

В этом сезоне Тер Штеген провел 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах.

Ранее стало известно, когда «Барселона» назначит Хави.

Источник — Todofichajes.com

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