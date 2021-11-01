Виктор ЛЕОНЕНКО: «Опасно забивать много голов перед еврокубками»

Специалист – о разгромной победе «Шахтера» над «Десной»

  • 01.11.2021 17:08
  • 608 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Опасно забивать много голов перед еврокубками»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал разгромную победу донецкого «Шахтера» над черниговской «Десной» (4:1) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

«Опасно забивать много голов перед еврокубками. Боюсь, что будут проблемы», - сказал Леоненко.

Напомним, в среду, 3 ноября, «Шахтер» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча начнется в 19:45 по Киеву.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    _+_
    online
    _+_, 01.11.2021 17:27
    0
    Для Шахтёра, как и для Барсы, сейчас важней игры внутреннего чемпионата! О чём не раз заявляли тренеры. Иначе - ни журавля, ни синицы.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 01.11.2021 17:10
    0
    Леоненко какой-то суеверный стал, неуверенный. А как же игроки, которых нет в Реале и новый Гвардиола?
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