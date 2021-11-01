Виктор ЛЕОНЕНКО: «Опасно забивать много голов перед еврокубками»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал разгромную победу донецкого «Шахтера» над черниговской «Десной» (4:1) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

«Опасно забивать много голов перед еврокубками. Боюсь, что будут проблемы», - сказал Леоненко.

Напомним, в среду, 3 ноября, «Шахтер» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча начнется в 19:45 по Киеву.