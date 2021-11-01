Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это будет Барселона Кумана. За три дня ничего не поменяешь»

Наставник «Динамо» ответил на вопросы журналистов накануне домашнего матча с «сине-гранатовыми»

  • 01.11.2021 17:55
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  • 7 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это будет Барселона Кумана. За три дня ничего не поменяешь»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против каталонской «Барселоны».

– После матча с «Мариуполем» вы были недовольны игрой своей команды. Удалось ли настроить футболистов на поединок с «Барселоной»?
– Неужели на игру с «Барселоной» нужно мотивировать кого-то? Я слышал здесь вопросы, что у них нет того игрока, нет того. «Барселона» это «Барселона». Любой игрок, который приехал сюда, является качественным. У нас нет игрока, за которого отступные миллиард, а у них есть. У нас есть хорошие качественные игроки, завтра мы это увидим.

– Вы, наверное, начали готовиться к «Барселоне» не вчера. Насколько потери Пике и Агуэро заставили вас менять подготовку?
– Это несущественно, потому что отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который также хорошо играет. Это будущее «Барселоны». Он намного моложе и хороший игрок, в то время как Агуэро не особо играл в последнее время. Поэтому сказать, что его отсутствие это проблема...

Тем более, что есть Депай, который на данный момент является ударной силой команды. Играет хорошо и забивает. Естественно, сказалось на весь клуб отсутствие Месси. С его уходом потеряла в плане психологии вся команда. И у нас отсутствуют Попов и Беседин, важнейшие игроки для нашей команды. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет в плане игры, играет «Динамо» против «Барселоны». Я уверен, что мы сыграем хороший матч завтра.

– Это будет «Барселона» Кумана или новая «Барселона»?
– За три дня ничего не поменяешь, новая «Барселона» не может быть. Играют те игроки, которые готовы физически и здоровы.

– Смена тренера в «Барселоне» может пойти на пользу каталонцам, или же наоборот поможет «Динамо»?
– Пока что никаких изменений нет, потому что они не выиграли у «Алавеса». Всегда сложно что-то поменять за три дня. У Серхи Бархуана не было времени что-то поменять.

– Насколько важно играть при своих трибунах в плане борьбы за очки?
– Я хотел бы, чтобы все болельщики, которые будут присутствовать на матче, поддерживали команду и толкали её вперед.

– Насколько большой проблемой является потеря Виталия Миколенко и кто может заменить его на левом фланге?
– В связи с тем, что Миколенко выбыл как минимум на две недели, я решил посмотреть на Шабанова на тот случай, если Караваев не сможет или что-то с ним случится. Это не значит, что Караваев не будет играть на этой позиции. Я просто решил посмотреть, как это может быть в будущем.

Напомним, что поединок «Динамо» – «Барселона» состоится 2 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Денис Шаховец, Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    доцент
    доцент, 01.11.2021 18:09 (изменен)
    +3
    Если Шапаренко будет бить по воротам как французам ,а Цыганков как Днепру ,возможно и выиграют....
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 01.11.2021 18:29
    +1
    Fender, 01.11.2021 18:16
    ударов по воротам не будет
    даже по своим??
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 01.11.2021 18:16
    +1
    доцент, 01.11.2021 18:09
    Если Шапаренко будет бить по воротам как французам ,а Цыганков как Днепру ,возможно и выиграют....
    ударов по воротам не будет
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 18:04
    +1
    опять XG 0.01 будет?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 01.11.2021 18:01
    +1
    Ну так и обыграйте эту Барсу.
    Ссылка
    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 01.11.2021 19:19
    0
    Face Control, 01.11.2021 18:01
    Ну так и обыграйте эту Барсу.
    Ти дивись щоб ваші з Реалом рекорд новий не поставили, рже воно))
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 01.11.2021 19:10
    0
    Вся днонецкая шушваль опять на ветке чемпионов
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