Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это будет Барселона Кумана. За три дня ничего не поменяешь»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против каталонской «Барселоны».

– После матча с «Мариуполем» вы были недовольны игрой своей команды. Удалось ли настроить футболистов на поединок с «Барселоной»?

– Неужели на игру с «Барселоной» нужно мотивировать кого-то? Я слышал здесь вопросы, что у них нет того игрока, нет того. «Барселона» это «Барселона». Любой игрок, который приехал сюда, является качественным. У нас нет игрока, за которого отступные миллиард, а у них есть. У нас есть хорошие качественные игроки, завтра мы это увидим.

– Вы, наверное, начали готовиться к «Барселоне» не вчера. Насколько потери Пике и Агуэро заставили вас менять подготовку?

– Это несущественно, потому что отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который также хорошо играет. Это будущее «Барселоны». Он намного моложе и хороший игрок, в то время как Агуэро не особо играл в последнее время. Поэтому сказать, что его отсутствие это проблема...

Тем более, что есть Депай, который на данный момент является ударной силой команды. Играет хорошо и забивает. Естественно, сказалось на весь клуб отсутствие Месси. С его уходом потеряла в плане психологии вся команда. И у нас отсутствуют Попов и Беседин, важнейшие игроки для нашей команды. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет в плане игры, играет «Динамо» против «Барселоны». Я уверен, что мы сыграем хороший матч завтра.

– Это будет «Барселона» Кумана или новая «Барселона»?

– За три дня ничего не поменяешь, новая «Барселона» не может быть. Играют те игроки, которые готовы физически и здоровы.

– Смена тренера в «Барселоне» может пойти на пользу каталонцам, или же наоборот поможет «Динамо»?

– Пока что никаких изменений нет, потому что они не выиграли у «Алавеса». Всегда сложно что-то поменять за три дня. У Серхи Бархуана не было времени что-то поменять.

– Насколько важно играть при своих трибунах в плане борьбы за очки?

– Я хотел бы, чтобы все болельщики, которые будут присутствовать на матче, поддерживали команду и толкали её вперед.

– Насколько большой проблемой является потеря Виталия Миколенко и кто может заменить его на левом фланге?

– В связи с тем, что Миколенко выбыл как минимум на две недели, я решил посмотреть на Шабанова на тот случай, если Караваев не сможет или что-то с ним случится. Это не значит, что Караваев не будет играть на этой позиции. Я просто решил посмотреть, как это может быть в будущем.

Напомним, что поединок «Динамо» – «Барселона» состоится 2 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.