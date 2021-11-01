Виктор ВАЦКО: «Мариуполь сыграл смело»

Специалист прокомментировал победу киевского «Динамо» над командой Остапа Маркевича (3:2)

  • 01.11.2021 16:07
  • 389 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Мариуполь сыграл смело»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями о выездной победе киевского «Динамо» над «Мариуполем» (3:2) в поединке 13-го тура УПЛ.

«Мне понравилась игра «Мариуполя» в первом тайме, они сыграли смело, и во втором тайме, когда заканчивали матч все полузащитники. У Маркевича не было ни одного игрока группы атаки», — отметил Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 01.11.2021 16:34 (изменен)
    0
    Конечно будешь очень смелым при таком прикрытии со стороны арбитра... Если-бы эту игру судил Татулян или Швецов, Динамо точно ноги не унесдо бы, стопроцентово. Комитет арбитров ОПГ УАФ явно лоханулся при назначении арбитра на эту игру, его квалификация оказалась на очень низком уровне и это спасло Динамо...
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