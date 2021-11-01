Виктор ВАЦКО: «Мариуполь сыграл смело»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями о выездной победе киевского «Динамо» над «Мариуполем» (3:2) в поединке 13-го тура УПЛ.

«Мне понравилась игра «Мариуполя» в первом тайме, они сыграли смело, и во втором тайме, когда заканчивали матч все полузащитники. У Маркевича не было ни одного игрока группы атаки», — отметил Вацко.