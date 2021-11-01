Бывшая жена Тимощука: Переход Луческу в Динамо – это нож в сердце Ахметову

Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука, рассказала, как экс-футболист сборной Украины мог перейти в киевское «Динамо».

– Почему Тимощук не хотел переходить в «Динамо»?

– Вы имеете в виду в начале его карьеры. Он там закончил Киевский спортинтернат, и затем была прямая дорога в «Динамо». Тогда он не пошел, потому что в интернате его оскорбляли, избивали, забирали еду. Были плохие условия, плохое отношение к детям. Его это не устраивало и у него была обида.

Больше «Динамо» ему не предлагали никогда, он состоялся как футболист в «Шахтере» и не перешел бы в «Динамо». Хотя сейчас Мирча Луческу в «Динамо»… С одной стороны, я понимаю, что, может, это где-то и нормально. А с другой ‒ я думаю, что лучше таких вещей не делать. Просто чтобы такого не было.

Считаю, что переход Луческу в «Динамо» – это нож в сердце Ахметову.

Это не очень правильно, когда ты работаешь с человеком столько лет, а потом вставляешь этому человеку нож. Как бы ты с ним не разошелся, а я не знаю, как разошлись Луческу и Ахметов. У вас была какая-то общая история, и так просто взять и засунуть тот нож? Я бы так не поступала точно.

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