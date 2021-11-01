Бывшая жена Тимощука: Переход Луческу в Динамо – это нож в сердце Ахметову

Надежда Навроцкая – о работе экс-наставника «Шахтера» в киевском клубе

  • 01.11.2021 16:24
  • 2920 просмотров
  • 16 комментариев
Бывшая жена Тимощука: Переход Луческу в Динамо – это нож в сердце Ахметову
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов и Мирча Луческу

Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука, рассказала, как экс-футболист сборной Украины мог перейти в киевское «Динамо».

– Почему Тимощук не хотел переходить в «Динамо»?
– Вы имеете в виду в начале его карьеры. Он там закончил Киевский спортинтернат, и затем была прямая дорога в «Динамо». Тогда он не пошел, потому что в интернате его оскорбляли, избивали, забирали еду. Были плохие условия, плохое отношение к детям. Его это не устраивало и у него была обида. 

Больше «Динамо» ему не предлагали никогда, он состоялся как футболист в «Шахтере» и не перешел бы в «Динамо». Хотя сейчас Мирча Луческу в «Динамо»… С одной стороны, я понимаю, что, может, это где-то и нормально. А с другой ‒ я думаю, что лучше таких вещей не делать. Просто чтобы такого не было. 

Считаю, что переход Луческу в «Динамо» – это нож в сердце Ахметову.

Это не очень правильно, когда ты работаешь с человеком столько лет, а потом вставляешь этому человеку нож. Как бы ты с ним не разошелся, а я не знаю, как разошлись Луческу и Ахметов. У вас была какая-то общая история, и так просто взять и засунуть тот нож? Я бы так не поступала точно.

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Источник — FanDay

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    online
    BekXan, 01.11.2021 16:42
    +11
    Не зря Толю крысёныша с детства не любили)
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.11.2021 16:31
    +8
    Скупая слеза потекла по ринат леонидычу
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    BobchuK
    BobchuK, 01.11.2021 17:13
    +7
    Тобто це чудо живе в країні, яка спричинила стільки невинних смертей наших хлопців та дівчат і щось там верзе про переходи тренерів з комади в команду і "ніж в серце" ...якою ж це тупою куркою треба бути
    Ссылка
    Умник
    Умник, 01.11.2021 16:51
    +3
    Это лучшее решение суркиса за лет 20.
    От обычной дамы до Денисова вой, а между прочим прошло то уже с 28 июля 2020 года, ой как много времени))))))
    Я требую больше воя.
    А удар настолько сильный что теперь вам господа Донецкие язык не поворачивается сказать онли наша легенда)))).
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 01.11.2021 16:43 (изменен)
    +3
    На счет интерната - сущая правда.Сын моего друга имел неосторожность быть там два года.Да, его тоже там обижали, забирали деньги, которые ему отец передавал, отбирали часть еды, заставляли убирать вместо старших, и все потому, что он был на два года младше тех, с кем он учился, хотя по документам все были одногодки.
    Ссылка
    limb0101
    limb0101, 01.11.2021 17:35
    +2
    Почему о Толике новости есть, а об Ирочке Морозючке нет? Не справедливо!!!!!!
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 01.11.2021 17:14
    +1
    А кормилец Толик оказывается обиженным вырос!
    Ну это многое обьясняет!
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 01.11.2021 17:46
    0
    Мне интересно больше мнение бывшей его тещи и двоюродного брата бывшей жены.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 01.11.2021 16:39
    0
    Согласен...
    Но позвольте заметить, не нож ли в спину Луча воткнул Ахметов кинув деда и взяв Фонсеку? Не нож ли в спину игнорировать деда и взять потом Каштру?
    Что посеешь то пожнешь...
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 01.11.2021 16:45
    -2
    Тимощук вивіз контрабандою до Росії ікон на €10 млн, - колишня дружина футболіста.
    Анатолій Тимощук, за словами ексдружини, має грамоту від уряду т.зв. ДНР.
    Колишня дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла, що її ексчоловік вивіз з України до Росії цінні ікони, причому зробив це незаконно. За її словами, він не планує повертатися в Україну.
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 16:37
    -2
    Сейчас вся 🏳️‍🌈 шайка бурбаса будет рассказывать как РинатЛеонидовичу все равно
    Даже вон памятник хотели поставить….. и перехотели , так пофиг на того румына
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 01.11.2021 17:13
    -3
    Доброгорский Юрий, 01.11.2021 16:39
    Согласен...
    Но позвольте заметить, не нож ли в спину Луча воткнул Ахметов кинув деда и взяв Фонсеку? Не нож ли в спину игнорировать деда и взять потом Каштру?
    Что посеешь то пожнешь...
    Шахта не динама. Пенсионеров для массовости не держат. Ни почётных, ни не по четным.
    Тупое замечание.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 01.11.2021 17:10
    -4
    Це не дуже правильно, коли ти працюєш із людиною стільки років, а потім вставляєш цій людині ніж. Як би ти з ним не розійшовся, а я не знаю, як розійшлися Луческу та Ахметов. У вас була якась спільна історія, і так просто взяти та засунути той ніж? Я б так не робила точно.
    \////////
    А спать в одной кровати, а потом всю поднаготную на обзор публике вываливать, это нормально?
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 16:31
    -8
    ох и чудо нашёл тимощук
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 16:32
    -9
    с силиконовыми сиськами наверное и то легче, те блюдят за своей репутацией, а эта знает что больше никакой футболист не подберёт, вот и вываливает всё.
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 01.11.2021 16:42
    -10
    Спасибо цыган
    Что ты перешёл в нашу голубую помойку
    Мы любим старый дряхлый хлам подбирать
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