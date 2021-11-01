Бывшая жена Тимощука: Переход Луческу в Динамо – это нож в сердце Ахметову

Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука, рассказала, как экс-футболист сборной Украины мог перейти в киевское «Динамо».
– Почему Тимощук не хотел переходить в «Динамо»?
– Вы имеете в виду в начале его карьеры. Он там закончил Киевский спортинтернат, и затем была прямая дорога в «Динамо». Тогда он не пошел, потому что в интернате его оскорбляли, избивали, забирали еду. Были плохие условия, плохое отношение к детям. Его это не устраивало и у него была обида.
Больше «Динамо» ему не предлагали никогда, он состоялся как футболист в «Шахтере» и не перешел бы в «Динамо». Хотя сейчас Мирча Луческу в «Динамо»… С одной стороны, я понимаю, что, может, это где-то и нормально. А с другой ‒ я думаю, что лучше таких вещей не делать. Просто чтобы такого не было.
Считаю, что переход Луческу в «Динамо» – это нож в сердце Ахметову.
Это не очень правильно, когда ты работаешь с человеком столько лет, а потом вставляешь этому человеку нож. Как бы ты с ним не разошелся, а я не знаю, как разошлись Луческу и Ахметов. У вас была какая-то общая история, и так просто взять и засунуть тот нож? Я бы так не поступала точно.
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Источник — FanDay
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От обычной дамы до Денисова вой, а между прочим прошло то уже с 28 июля 2020 года, ой как много времени))))))
Я требую больше воя.
А удар настолько сильный что теперь вам господа Донецкие язык не поворачивается сказать онли наша легенда)))).
Ну это многое обьясняет!
Но позвольте заметить, не нож ли в спину Луча воткнул Ахметов кинув деда и взяв Фонсеку? Не нож ли в спину игнорировать деда и взять потом Каштру?
Что посеешь то пожнешь...
Анатолій Тимощук, за словами ексдружини, має грамоту від уряду т.зв. ДНР.
Колишня дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла, що її ексчоловік вивіз з України до Росії цінні ікони, причому зробив це незаконно. За її словами, він не планує повертатися в Україну.
Даже вон памятник хотели поставить….. и перехотели , так пофиг на того румына
Но позвольте заметить, не нож ли в спину Луча воткнул Ахметов кинув деда и взяв Фонсеку? Не нож ли в спину игнорировать деда и взять потом Каштру?
Что посеешь то пожнешь...
Тупое замечание.
\////////
А спать в одной кровати, а потом всю поднаготную на обзор публике вываливать, это нормально?
Что ты перешёл в нашу голубую помойку
Мы любим старый дряхлый хлам подбирать
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