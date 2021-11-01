Александр ДЕНИСОВ: «Динамо не заметило Мариуполь»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал два домашних поражения «Мариуполя» от киевского «Динамо» на прошлой неделе.

«Динамо» не заметило «Мариуполь» на своем пути и в Кубке, и в чемпионате», - сказал Денисов.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» обыграло «Мариуполь» со счетом 2:1, а в рамках 13 тура украинской Премьер-лиги одержало победу со счетом 3:2.