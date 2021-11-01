Источник: Милевский не будет работать в Динамо

Киевский клуб не собирается трудоустраивать своего бывшего футболиста

  • 01.11.2021 15:15
  • 1977 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Милевский не будет работать в Динамо
© Instagram. Артем Милевский

36-летний экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, который недавно завершил профессиональную карьеру, не будет работать в киевском клубе.

«Сложно понять, откуда и с какой целью взялась информация о возможном трудоустройстве Артема Милевского в клубные динамовские структуры. Информация не подтверждается. От слова «совсем», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Контракт Милевского принадлежал «Динамо» с 2002 по 2013 годы.

Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.11.2021 15:48
    0
    НЕ Сложно понять, откуда и с какой целью взялась информация, скорее так
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