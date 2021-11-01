Источник: Милевский не будет работать в Динамо

36-летний экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, который недавно завершил профессиональную карьеру, не будет работать в киевском клубе.
«Сложно понять, откуда и с какой целью взялась информация о возможном трудоустройстве Артема Милевского в клубные динамовские структуры. Информация не подтверждается. От слова «совсем», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Контракт Милевского принадлежал «Динамо» с 2002 по 2013 годы.
Источник — Telegram
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