Источник: Милевский не будет работать в Динамо

36-летний экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, который недавно завершил профессиональную карьеру, не будет работать в киевском клубе.

«Сложно понять, откуда и с какой целью взялась информация о возможном трудоустройстве Артема Милевского в клубные динамовские структуры. Информация не подтверждается. От слова «совсем», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Контракт Милевского принадлежал «Динамо» с 2002 по 2013 годы.