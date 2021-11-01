ЛНЗ Черкассы – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 ноября в 18:00 проходит поединок 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча ЛНЗ Черкассы – «Левый берег» Киев.
Источник — Sport.ua
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1 ноября в 18:00 проходит поединок 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча ЛНЗ Черкассы – «Левый берег» Киев.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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