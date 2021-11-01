ГЕЦКО: Если удастся забить быстрый гол, то Динамо может победить Барселону

Специалист верит в команду Мирчи Луческу

  • 01.11.2021 15:00
  • 479 просмотров
  • 9 комментариев
ГЕЦКО: Если удастся забить быстрый гол, то Динамо может победить Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» будет принимать «Барселону».

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния в Киеве.

«На мой взгляд, для динамовцев это последний шанс пробиться в еврокубковую весну. Тем более, что завтрашний оппонент - эта не та грозная «Барселона» времен Лионеля Mесси, сметавшая всех подряд со своего пути. К тому же, у каталонцев серьезные кадровые потери да и изменения на тренерском мостике дадут о себе знать.

Впрочем, кто-то может заметить, что были случаи, когда «Барселона» играла с «Динамо» экспериментальным составом, однако это не мешало ей легко побеждать. Однако, думаю, что киевляне в последнее время прибавили на международной арене. Кстати, даже хорошо, что последние поединки с «Mариуполем» они провели невыразительно. Получат нагоняй от рулевого Mирчи Луческу и злее будут, поскольку именно максимальной концентрации им явно не хватало с приазовцами.

Согласен, у «Динамо» остаются проблемы с центральным нападающим, но в поединке с «Барселоной» все равно не стоит надеяться получить дивиденды в позиционном наступлении, шанс - в молниеносном переходе от обороны - в атаку. А если еще удастся забить быстрый гол, то хозяева вполне могут отпраздновать победу», - сказал Гецко.

Напомним, что поединок «Динамо» – «Барселона» начнется 2 ноября в Киеве в 22:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 01.11.2021 15:17
    +3
    belerilf1, 01.11.2021 15:06
    я был сказал если удастся ударить по воротам барсы, то динамо может забить
    Как думаешь, сколько Реал в этот раз накидает вашим обезьянам?
    Ссылка
    vasya44
    online
    vasya44, 01.11.2021 15:38
    +2
    Не "та" Барселона бывает для Баварии,к Дынаме это не относится.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 01.11.2021 15:40
    +1
    belerilf1, 01.11.2021 15:06
    я был сказал если удастся ударить по воротам барсы, то динамо может забить
    Реал в гостях набросал в ворота ШД 5 штук.
    Для знатоков: сколько забьет дома?
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 01.11.2021 16:05
    0
    Удачи нашим Киевлянам!
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 01.11.2021 15:42
    0
    vasya44, 01.11.2021 15:38
    Не "та" Барселона бывает для Баварии,к Дынаме это не относится.
    не тот Реал - это для Шерифа,
    к Шахтьору это не относится.
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    ua
    ua, 01.11.2021 15:38
    0
    для этого нужны удары в створ ворот, надеюсь они будут, иначе болельщики на стадионе не поймут народную команду
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    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 16:00
    -1
    vasya44, 01.11.2021 15:38
    Не "та" Барселона бывает для Баварии,к Дынаме это не относится.
    "не та" барса была и в предыдущий раз
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 01.11.2021 15:38
    -1
    прогноз ну очччень!!!
    а если первыми забьют медленный?
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 15:06 (изменен)
    -2
    я был сказал если удастся ударить по воротам барсы, то динамо может забить
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