ОФИЦИАЛЬНО. Бондаренко продлил контракт с Шахтером

Полузащитник пролонгировал соглашение с клубом

  • 01.11.2021 14:09
  • 643 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Бондаренко продлил контракт с Шахтером
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Донецкий «Шахтер» объявил на официальном сайте о продлении контракта с полузащитником Артемом Бондаренко.

Условия нового соглашения 21-летнего хавбека не разглашаются. Предыдущий договор был рассчитан до 30 июня 2022 года.

Бондаренко – выпускник Академии «Шахтера», к которой присоединился в 2016 году. В составе первой команды Артем дебютировал 1 марта 2020 года в игре УПЛ с «Ворсклой».

Всего на сегодня он провел 8 матчей – 7 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. Чемпион (2020) и обладатель Суперкубка страны (2021).

Ранее «Шахтер» продлил контракт с вице-капитаном команды Тарасом Степаненко.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
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    maxno
    maxno, 01.11.2021 14:24
    0
    Только пенсионер или слабый игрок который не верит что он что то может :может пролонгировать контракт с кротами
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    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 14:19
    0
    хороший полузащитник
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