ОФИЦИАЛЬНО. Бондаренко продлил контракт с Шахтером

Донецкий «Шахтер» объявил на официальном сайте о продлении контракта с полузащитником Артемом Бондаренко.
Условия нового соглашения 21-летнего хавбека не разглашаются. Предыдущий договор был рассчитан до 30 июня 2022 года.
Бондаренко – выпускник Академии «Шахтера», к которой присоединился в 2016 году. В составе первой команды Артем дебютировал 1 марта 2020 года в игре УПЛ с «Ворсклой».
Всего на сегодня он провел 8 матчей – 7 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. Чемпион (2020) и обладатель Суперкубка страны (2021).
Ранее «Шахтер» продлил контракт с вице-капитаном команды Тарасом Степаненко.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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