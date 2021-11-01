ВОРОБЕЙ: «Сейчас Металлист не сможет конкурировать с Динамо и Шахтером»

Специалист – о шансах харьковчан выиграть Кубок Украины

  • 01.11.2021 13:41
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ВОРОБЕЙ: «Сейчас Металлист не сможет конкурировать с Динамо и Шахтером»
© Instagram. Андрей Воробей

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал победу «Металлиста» в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Колоса» (1:0). Также Андрей Воробей оценил шансы харьковчан в борьбе за трофей и оценил перспективы «Металлиста» в будущем.

«Я говорил еще до матча, что «Металлист» пройдет команду из Коваливки в Кубке Украины. В принципе харьковская команда это и сделала. Они молодцы! Я поздравляю «Металлист» и всех болельщиков этой команды.

Может ли «Металлист» составить конкуренцию грандам и выиграть Кубок Украины? Что касается перспектив харьковчан в Кубке Украины, то дождемся жребия. Посмотрим, на кого они выйдут и от этого будем отталкиваться. Что касается создать конкуренцию «Динамо» и «Шахтеру», трудно еще говорить. У «Металлиста» амбиции большие, президент клуба сделал очень громкие заявления. В принципе и мы все понимаем, что это все будет. Но вопрос – когда? Может быть это будет даже не в следующем сезоне, а позже. Но пока что рано рассуждать на эту тему. На данный момент, конечно, харьковчане не смогут конкурировать с «Динамо» и «Шахтером». Но что будет в следующем году – неизвестно. Какие исполнители будут в команде, какой будет рисунок игры? Это уже мы будем смотреть по ходу чемпионата.

Поэтому сейчас можно говорить только о Кубке Украины. Посмотрим жеребьевку, на какую команду выйдет «Металлист». Будем болеть за «Металлист», так как все-таки это команда из Первой лиги, и она показывает неплохой футбол», - сказал Воробей.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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