Заря стала автором одной из самых крупных волевых побед в истории УПЛ

«Заря», пропустив первой мяч в матче с «Металлистом 1925» (6:1), не только сумела выйти вперед, но и довела в итоге счет до разгромного - 6:1. В гостях столь крупные волевые победы в чемпионатах Украины ранее праздновали только «Шахтер» и запорожский «Металлург», причем еще соответственно 27 и 26 лет назад. А с большим преимуществом побеждал лишь «Арсенал», в июле 2002 года дома не оставивший камня на камне от «Волыни» - 8:1.

К слову, «Заря» 6-й раз в истории выиграла в УПЛ с разницей в 5 мячей. При этом в 5 случаях наносила разгром соперникам именно на чужих полях.

Самые крупные волевые победы в чемпионатах Украины

Дата Клуб Соперник Счет 17.07.2002 Арсенал Волынь (д) 8:1 19.08.1994 Шахтер Эвис (г) 6:1 05.06.1995 Металлург З Нива Т (г) 6:1 30.05.1997 Динамо Звезда (д) 6:1 31.10.2021 Заря Металлист 1925 (г) 6:1

Самые крупные победы «Зари» в чемпионатах Украины