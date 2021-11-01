Заря стала автором одной из самых крупных волевых побед в истории УПЛ

«Заря», пропустив первой мяч в матче с «Металлистом 1925» (6:1), не только сумела выйти вперед, но и довела в итоге счет до разгромного - 6:1. В гостях столь крупные волевые победы в чемпионатах Украины ранее праздновали только «Шахтер» и запорожский «Металлург», причем еще соответственно 27 и 26 лет назад. А с большим преимуществом побеждал лишь «Арсенал», в июле 2002 года дома не оставивший камня на камне от «Волыни» - 8:1.
К слову, «Заря» 6-й раз в истории выиграла в УПЛ с разницей в 5 мячей. При этом в 5 случаях наносила разгром соперникам именно на чужих полях.
Самые крупные волевые победы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
17.07.2002
|
Арсенал
|
Волынь (д)
|
8:1
|
19.08.1994
|
Шахтер
|
Эвис (г)
|
6:1
|
05.06.1995
|
Металлург З
|
Нива Т (г)
|
6:1
|
30.05.1997
|
Динамо
|
Звезда (д)
|
6:1
|
31.10.2021
|
Заря
|
Металлист 1925 (г)
|
6:1
Самые крупные победы «Зари» в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Тренер «Зари»
|
Соперник
|
Счет
|
17.07.2015
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З (г)
|
6:0
|
31.10.2021
|
Виктор СКРИПНИК
|
Металлист 1925 (г)
|
6:1
|
17.08.2017
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
02.09.2018
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Арсенал (г)
|
5:0
|
29.09.2019
|
Виктор СКРИПНИК
|
Олимпик (г)
|
5:0
|
27.09.2020
|
Виктор СКРИПНИК
|
Львов (г)
|
5:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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