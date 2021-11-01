Заря стала автором одной из самых крупных волевых побед в истории УПЛ

Луганчане 5-й раз выиграли в гостях с преимуществом в 5 мячей

  • 01.11.2021 13:33
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Заря стала автором одной из самых крупных волевых побед в истории УПЛ
© Фото Кирилла Дымова

«Заря», пропустив первой мяч в матче с «Металлистом 1925» (6:1), не только сумела выйти вперед, но и довела в итоге счет до разгромного - 6:1. В гостях столь крупные волевые победы в чемпионатах Украины ранее праздновали только «Шахтер» и запорожский «Металлург», причем еще соответственно 27 и 26 лет назад. А с большим преимуществом побеждал лишь «Арсенал», в июле 2002 года дома не оставивший камня на камне от «Волыни» - 8:1.

К слову, «Заря» 6-й раз в истории выиграла в УПЛ с разницей в 5 мячей. При этом в 5 случаях наносила разгром соперникам именно на чужих полях.

Самые крупные волевые победы в чемпионатах Украины

Дата

Клуб

Соперник

Счет

17.07.2002

Арсенал

Волынь (д)

8:1

19.08.1994

Шахтер

Эвис (г)

6:1

05.06.1995

Металлург З

Нива Т (г)

6:1

30.05.1997

Динамо

Звезда (д)

6:1

31.10.2021

Заря

Металлист 1925 (г)

6:1

Самые крупные победы «Зари» в чемпионатах Украины

Дата

Тренер «Зари»

Соперник

Счет

17.07.2015

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З (г)

6:0

31.10.2021

Виктор СКРИПНИК

Металлист 1925 (г)

6:1

17.08.2017

Юрий ВЕРНИДУБ

Черноморец (д)

5:0

02.09.2018

Юрий ВЕРНИДУБ

Арсенал (г)

5:0

29.09.2019

Виктор СКРИПНИК

Олимпик (г)

5:0

27.09.2020

Виктор СКРИПНИК

Львов (г)

5:0

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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