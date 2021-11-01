Виктор ВАЦКО: «Футболисты Десны сомневаются в будущем клуба»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал разгромную победу донецкого «Шахтера» над черниговской «Десной» (4:1) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

«Вообще, по этому матчу мы не можем, мы не имеем права говорить о сценарии матча с «Реалом», потому что «Десна» владела мячом 23%. В Мадриде будет немного другая картина, и у Марлона просто не будет возможности, что у него бензин закончился, как он догонял Безбородька, потому что там бежать меньше нужно будет, там «Шахтер» будет играть поближе к своим воротам и больше отбиваться.

«Десна» попыталась начать матч амбициозно и стала разрывать на фланге Тете и Додо, «Десна» поняла, что амбициозно здесь не получится и начала защищаться числом, а защищаться числом не значит умением, а одним из способов преодоления массированной обороны соперника – это тактическая наука, это дальние удары. Сами футболисты «Десны» сомневаются в будущем этого клуба, они не чувствуют веры в будущее и они играют не амбициозно. Юрченко без игровой практики, без игрового тонуса. Если бы он сейчас начал блистать, он бы был не в «Десне», - сказал Вацко.