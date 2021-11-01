Александр Гладкий повторил рекорд чемпионатов Украины

В матче с «Металлистом 1925» (6:1) 34-летний форвард луганчан Александр Гладкий сделал 18-й дубль в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, совладельцами которого являются Марко Девич, Сергей Ребров, Евгений Селезнев и Андрей Ярмоленко.
8 раз Александр забивал по два мяча за игру, выступая за «Шахтер», 4 - за «Зарю», 3 - за «Карпаты», по 1 - за «Харьков», «Днепр» и «Черноморец». Между тем, сделав дубль в поединке с харьковчанами через 15 лет 30 дней после премьерного дубля 1 октября 2006 года, Гладкий на 16 дней превзошел рекордный показатель Сергея Реброва 14-летней давности.
Отметим, что на счету Александра Гладкого не ни одного хет-трика в чемпионатах Украины.
Игроки, сделавшие наибольшее количество дублей в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Дубли
|
1.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3), Черноморец (1),
|
18
|
|
|
Заря (4)
|
|
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь (1), Металлист (17)
|
18
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (2), Динамо (16)
|
18
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10)
|
18
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
18
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (7)
|
17
|
7.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
16
|
8.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Динамо (14), ЦСКА (1)
|
15
|
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
15
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (13), Арсенал (2)
|
15
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
15
Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины
|
Интервал
|
Игрок
|
Первый дубль
|
|
Последний дубль
|
|
|
|
Клуб
|
Дата
|
Клуб
|
Дата
|
15 лет 30 дней
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков
|
01.10.2006
|
Заря
|
31.10.2021
|
15 лет 14 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер
|
18.03.1992
|
Динамо
|
01.04.2007
|
14 лет 1 день
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
13.04.1996
|
Динамо
|
14.04.2010
|
13 лет 45 дней
|
Руслан ФОМИН
|
Металлист
|
05.05.2007
|
Мариуполь
|
19.06.2020
|
13 лет104 дня
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо
|
23.04.1993
|
Арсенал
|
05.08.2006
|
12 лет74 дня
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
16.05.2000
|
Арсенал
|
29.07.2012
|
11 лет 97 дней
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
29.08.2004
|
Динамо
|
04.12.2015
|
10 лет 213 дней
|
Валентин ПОЛТАВЕЦ
|
Металлург З
|
06.04.1996
|
Черноморец
|
05.11.2006
|
10 лет 183 дня
|
Владимир МУСОЛИТИН
|
Одесса
|
10.05.1992
|
Кривбасс
|
09.11.2002
|
10 лет 162 дня
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Днепр
|
28.11.1993
|
Борисфен
|
08.05.2004
|
10 лет 59 дней
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
Днепр
|
20.06.1992
|
Арсенал
|
18.08.2002
|
10 лет 37 дней
|
Александр КОВПАК
|
Таврия
|
13.03.2005
|
Ворскла
|
19.04.2015
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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