Александр Гладкий повторил рекорд чемпионатов Украины

В матче с «Металлистом 1925» (6:1) 34-летний форвард луганчан Александр Гладкий сделал 18-й дубль в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, совладельцами которого являются Марко Девич, Сергей Ребров, Евгений Селезнев и Андрей Ярмоленко.

8 раз Александр забивал по два мяча за игру, выступая за «Шахтер», 4 - за «Зарю», 3 - за «Карпаты», по 1 - за «Харьков», «Днепр» и «Черноморец». Между тем, сделав дубль в поединке с харьковчанами через 15 лет 30 дней после премьерного дубля 1 октября 2006 года, Гладкий на 16 дней превзошел рекордный показатель Сергея Реброва 14-летней давности.

Отметим, что на счету Александра Гладкого не ни одного хет-трика в чемпионатах Украины.

Игроки, сделавшие наибольшее количество дублей в чемпионатах Украины

Игрок Клубы Дубли 1. Александр ГЛАДКИЙ Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3), Черноморец (1), 18 Заря (4) Марко ДЕВИЧ Волынь (1), Металлист (17) 18 Сергей РЕБРОВ Шахтер (2), Динамо (16) 18 Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10) 18 Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 18 6. ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (7) 17 7. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 16 8. Виктор ЛЕОНЕНКО Динамо (14), ЦСКА (1) 15 ЛУИС АДРИАНУ Шахтер 15 Максим ШАЦКИХ Динамо (13), Арсенал (2) 15 Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо 15

Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины