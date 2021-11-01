Александр Гладкий повторил рекорд чемпионатов Украины

34-летний форвард «Зари» сделал 18-й дубль в УПЛ

  • 01.11.2021 13:04
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Александр Гладкий повторил рекорд чемпионатов Украины
© ФК Заря. Александр Гладкий

В матче с «Металлистом 1925» (6:1) 34-летний форвард луганчан Александр Гладкий сделал 18-й дубль в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, совладельцами которого являются Марко Девич, Сергей Ребров, Евгений Селезнев и Андрей Ярмоленко.

8 раз Александр забивал по два мяча за игру, выступая за «Шахтер», 4 - за «Зарю», 3 - за «Карпаты», по 1 - за «Харьков», «Днепр» и «Черноморец». Между тем, сделав дубль в поединке с харьковчанами через 15 лет 30 дней после премьерного дубля 1 октября 2006 года, Гладкий на 16 дней превзошел рекордный показатель Сергея Реброва 14-летней давности.

Отметим, что на счету Александра Гладкого не ни одного хет-трика в чемпионатах Украины.

Игроки, сделавшие наибольшее количество дублей в чемпионатах Украины

 

Игрок

Клубы

Дубли

1.

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3), Черноморец (1),

18

 

 

Заря (4)

 

 

Марко ДЕВИЧ

Волынь (1), Металлист (17)

18

 

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (2), Динамо (16)

18

 

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10)

18

 

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

18

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (7)

17

7.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

16

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо (14), ЦСКА (1)

15

 

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

15

 

Максим ШАЦКИХ

Динамо (13), Арсенал (2)

15

 

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

15

Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины

Интервал

Игрок

Первый дубль

 

Последний дубль

 

 

 

Клуб

Дата

Клуб

Дата

15 лет 30 дней

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков

01.10.2006

Заря

31.10.2021

15 лет 14 дней

Сергей РЕБРОВ

Шахтер

18.03.1992

Динамо

01.04.2007

14 лет 1 день

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

13.04.1996

Динамо

14.04.2010

13 лет 45 дней

Руслан ФОМИН

Металлист

05.05.2007

Мариуполь

19.06.2020

13 лет104 дня

Сергей МИЗИН

Динамо

23.04.1993

Арсенал

05.08.2006

12 лет74 дня

Максим ШАЦКИХ

Динамо

16.05.2000

Арсенал

29.07.2012

11 лет 97 дней

Олег ГУСЕВ

Динамо

29.08.2004

Динамо

04.12.2015

10 лет 213 дней

Валентин ПОЛТАВЕЦ

Металлург З

06.04.1996

Черноморец

05.11.2006

10 лет 183 дня

Владимир МУСОЛИТИН

Одесса

10.05.1992

Кривбасс

09.11.2002

10 лет 162 дня

Юрий МАКСИМОВ

Днепр

28.11.1993

Борисфен

08.05.2004

10 лет 59 дней

Сергей КОНОВАЛОВ

Днепр

20.06.1992

Арсенал

18.08.2002

10 лет 37 дней

Александр КОВПАК

Таврия

13.03.2005

Ворскла

19.04.2015

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 01.11.2021 13:16
    +1
    Саня перегонит Шацких
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