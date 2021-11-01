Хавбек Вереса: «Имели свои моменты, но соперник тоже мог забивать»

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Тимофиенко поделился впечатлениями от игры против «Ингульца» (0:0) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги:

«Это был очень непростой поединок. Ингулец – боевая команда. Думаю, они серьезно настраивались именно на эту конкретную игру. Но мы были к этому готовы. Знали, куда едем.

Игра была ничейной. У нас были свои моменты, но соперник также мог забивать. Поэтому ничья – справедливый итог. Жаль, что не победили, конечно. Но для нас важен каждый турнирный балл, каждое очко – это пополнение копилки в турнирной таблице», - сказал Тимофиенко.