Виктор СКРИПНИК: «Гладкий мечтает оформить хет-трик в матче УПЛ»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал разгромную победу над «Металлистом 1925» (6:1).



- Впечатления от игры только положительные, ведь такой счет – 6:1 далеко не в каждом матче бывает. К каждому сопернику мы стараемся подойти с новыми силами. У нас сейчас трудный график и он дает как хорошую сторону медали, так и не очень. Когда мы играем в Еврокубках и с топовыми командами, то это, безусловно, тебе помогает во внутреннем чемпионате.



«Металлист 1925» – очень сильная команда, они смогли забить быстрый гол в наши ворота, но мы не падали духом и смогли в короткое время реабилитироваться. Потом вышли вперед в счете и на этом не останавливались. Удаление соперника только добавило шансов на достойную победу.



Радуемся победе и приступаем к подготовке к следующему матчу. Это тот график, к которому мы стремились, но он и свои коррективы вносит. Буквально за несколько минут до игры мы произвели вынужденную замену. Жаль, что Ловро Цвек травмировался, ведь он последние игры все отыграл стабильно, но мы рады возвращению Виталия Вернидуба. Сейчас пытаемся внедрять молодых игроков, ненадолго выпускаем их, но уже прослеживается некоторая ротация.



– В кубковом матче дебютировал за команду Ахмед Алибеков, сегодня он вышел и забил дебютный гол. Как вы оцениваете его перспективы?

– Мы рады, что после двухмесячной паузы он восстановился. Ахмед пришел к нам летом, но в начале сезона травмировался, но сейчас он в нужной форме. У нас есть альтернатива – это радует, конечно. За место в составе нужно бороться, что он делает. Безусловно, мы рады, что у нас есть такой игрок.



– Прокомментируйте ситуацию с Владиславом Кочергиным?

– Все очень просто – он играет в дубле. Кроме него у нас много игроков, играющих первую скрипку в составе. Мы сейчас смотрим на нынешний состав игроков и от этого отталкиваемся.



– Харьков – футбольный город, безусловно, но как вы оцениваете атмосферу? И как себя чувствовал Александр Гладкий, который, как говорится, был в родных стенах?

– Александр – ценный игрок в нашей команде, ведь молодежь многому у него учится. Он командный игрок, это очень радует. Несмотря на все его достижения и титулы Александр всегда ответственно относится к нашему делу. Он очень ценен для нас, повторюсь, поэтому мы стараемся его беречь. Есть матчи, когда он играет все 90 минут, но есть поединки, когда заменяем его или выпускаем во втором тайме. Он мечтает оформить хет-трик в своей карьере.



– Александр поделился своей целью?

– Нет, он просто сказал, что никогда еще в Украине не забивал 3 гола.



– Какие ваши первые мысли были после пропущенного быстрого гола?

– Если так смотреть, то мы часто начинаем с пропущенного гола, а потом все стараемся его ликвидировать своими результатами. Возможно, этот гол и дал нам толчок вперед для столь положительного результата. Футбол – это такая игра, которую прогнозировать невозможно. За те использованные сегодня моменты велик комплимент моим ребятам.