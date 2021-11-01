КАЛИТВИНЦЕВ: «Динамо в оставшихся матчах Лиги чемпионов будет очень тяжело»

Специалист – о перспективах команды Мирчи Луческу взять очки

  • 01.11.2021 12:38
  • 230 просмотров
  • 1 комментарий
КАЛИТВИНЦЕВ: «Динамо в оставшихся матчах Лиги чемпионов будет очень тяжело»
© ФК Олимпик Донецк. Юрий Калитвинцев

Экс-игрок киевского «Динамо», а ныне главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил шансы киевлян в оставшихся трех матчах группового раунда Лиги чемпионов.

«В «Барселоне» как тогда (в 90-е), так и сейчас глупых футболистов априори нет. Если говорить о тренере, то хорош тот тренер, который дает результат. Луис Энрике его дает? Значит, он хороший тренер.

Удается ли регулярно следит за игрой нынешнего «Динамо»? Слежу, конечно. Это довольно легко. В основном, смотрю матчи с его участием по телевизору.

Могу сказать коротко: «Динамо» в оставшихся трех матчах будет очень тяжело», - сказал Калитвинцев.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 01.11.2021 12:47
    0
    Динамо будет тяжело, точно.
    Шахтеру будет легче, факт.
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