КАЛИТВИНЦЕВ: «Динамо в оставшихся матчах Лиги чемпионов будет очень тяжело»

Экс-игрок киевского «Динамо», а ныне главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил шансы киевлян в оставшихся трех матчах группового раунда Лиги чемпионов.

«В «Барселоне» как тогда (в 90-е), так и сейчас глупых футболистов априори нет. Если говорить о тренере, то хорош тот тренер, который дает результат. Луис Энрике его дает? Значит, он хороший тренер.

Удается ли регулярно следит за игрой нынешнего «Динамо»? Слежу, конечно. Это довольно легко. В основном, смотрю матчи с его участием по телевизору.

Могу сказать коротко: «Динамо» в оставшихся трех матчах будет очень тяжело», - сказал Калитвинцев.