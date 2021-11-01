Костюк стала 11-й украинкой, которая попала в топ-50 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк первого ноября дебютировала в первой полусотне мирового рейтинга.
19-летняя спортсменка стала всего 11-й представительницей Украины, которой удалось достичь подобного результата.
Дебют украинок в топ-50:
1. Наталья Медведева (май 1991 в составе СССР),
2. Елена Брюховец (июнь 1991 в составе СССР),
3. Елена Татаркова (август 1998),
4. Алёна Бондаренко (октябрь 2006),
5. Юлия Вакуленко (май 2007),
6. Катерина Бондаренко (май 2007),
7. Мария Корытцева (август 2008),
8. Элина Свитолина (июль 2013),
9. Леся Цуренко (август 2015),
10. Даяна Ястремская (январь 2019),
11. Марта Костюк (ноябрь 2021).
Источник — Большой теннис Украины
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