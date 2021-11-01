Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Минае сказали, Жека, если ты нас бросишь – нам ж**а»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал о том, почему передумал уходить из команды после отставки Василия Кобина.

«Ужгород мне понравился. Здесь хорошая еда, хорошие люди, хорошие цены, ко мне очень хорошо относятся. Но я почти никуда не выхожу, в основном нахожусь в гостинице. На Закарпатье мне очень понравились чаны. Тут крутые замки, Вася Кобин понравился. Вася собрал команду «Миная» за две недели. Пацаны молодые и очень классные. Я по-человечески в них влюбился. Я вижу, что среди них есть шесть человек, которые должны играть в футбол. Это Петрусенко, Байдал, Кулиев, Ахмедзаде, Бодя Коваленко, но он уже состоявшийся футболист. Отставка Кобина - больная тема для меня. Честно, я тоже хотел уходить. Но ко мне пришли пять молодых пацанов и сказали: «Жека, если ты нас бросишь, нам ж**а». Поэтому я остался», - сказал Селезнев.

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