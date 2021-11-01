Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Минае сказали, Жека, если ты нас бросишь – нам ж**а»

Форвард рассказал, почему остался в закарпатском клубе

  • 01.11.2021 10:25
  • 1264 просмотра
  • 5 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Минае сказали, Жека, если ты нас бросишь – нам ж**а»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал о том, почему передумал уходить из команды после отставки Василия Кобина.

«Ужгород мне понравился. Здесь хорошая еда, хорошие люди, хорошие цены, ко мне очень хорошо относятся. Но я почти никуда не выхожу, в основном нахожусь в гостинице. На Закарпатье мне очень понравились чаны. Тут крутые замки, Вася Кобин понравился. Вася собрал команду «Миная» за две недели. Пацаны молодые и очень классные. Я по-человечески в них влюбился. Я вижу, что среди них есть шесть человек, которые должны играть в футбол. Это Петрусенко, Байдал, Кулиев, Ахмедзаде, Бодя Коваленко, но он уже состоявшийся футболист. Отставка Кобина - больная тема для меня. Честно, я тоже хотел уходить. Но ко мне пришли пять молодых пацанов и сказали: «Жека, если ты нас бросишь, нам ж**а». Поэтому я остался», - сказал Селезнев.

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Источник — Великий футбол

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 01.11.2021 10:31
    +10
    А сколько Жека забил голов,для того чтобы Минаю не было ж**ы?😆
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    dadlismit
    dadlismit, 01.11.2021 11:12
    +5
    Селезнёв: "Ко мне пришли пять молодых пацанов и сказали: «Жека, если ты нас бросишь, нам ж**а».
    А если останешься, то нам пи.да
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    terhoha
    terhoha, 01.11.2021 11:29
    +2
    Вася Кобін сподобався, то пиз.уй за ним.
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    cooperchack
    cooperchack, 01.11.2021 11:25
    +1
    Так он вроде боксёр уже ,а не футболист
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    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 10:20
    -13
    спасает нациков, а вы его не любите.
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