Рейтинг ATP. Дебют Синнера в топ-10, рекорды украинцев

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира. На более престижных соревнованиях ATP Tour 500 в Австрии победу одержал немец Александр Зверев, который укрепился на четвертой позиции в мировом рейтинге. До полуфинала на соревнованиях в Вене дошел итальянец Янник Синнер, этого ему хватило для дебюта в топ-10. Еще один полуфиналист, юный испанец Карлос Алькарас, также установил личное достижение в мировой классификации – 35-е место.



Из первой десятки выбыл австриец Доминик Тим, который длительное время не играет из-за травмы.

Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял 4 позиции, а Сергей Стаховский поднялся на две строчки. Личные рекорд установили Алексей Крутых, Георгий Кравченко и Эрик Ваншельбойм.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке Синнер вошел в восьмерку лучших, потеснив Хуберта Хуркача.

Чемпионская гонка ATP