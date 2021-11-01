Рейтинг ATP. Дебют Синнера в топ-10, рекорды украинцев

18-летний Карлос Алькарас потихоньку приближается к элите

  • 01.11.2021 09:47
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Рейтинг ATP. Дебют Синнера в топ-10, рекорды украинцев
© Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира. На более престижных соревнованиях ATP Tour 500 в Австрии победу одержал немец Александр Зверев, который укрепился на четвертой позиции в мировом рейтинге. До полуфинала на соревнованиях в Вене дошел итальянец Янник Синнер, этого ему хватило для дебюта в топ-10. Еще один полуфиналист, юный испанец Карлос Алькарас, также установил личное достижение в мировой классификации – 35-е место.
 
Из первой десятки выбыл австриец Доминик Тим, который длительное время не играет из-за травмы.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял 4 позиции, а Сергей Стаховский поднялся на две строчки. Личные рекорд установили Алексей Крутых, Георгий Кравченко и Эрик Ваншельбойм.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке Синнер вошел в восьмерку лучших, потеснив Хуберта Хуркача.

Чемпионская гонка ATP

Источник — Sport.ua

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