Стали известны победители турниров ATP в Вене и Санкт-Петербурге

На турнирах ATP 500 в Вене и ATP 250 в Санкт-Петербурге состоялись финальные матчи.
На более престижных соревнованиях в Австрии победу одержал немец Александр Зверев. В России выиграл хорват Марин Чилич.
Вена. Финал
Александр Зверев (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 7:5, 6:4
Санкт-Петербург. Финал
Марин Чилич (Хорватия) – Тэйлор Фриц (США) – 7:6(3), 4:6, 6:4
Источник — Sport.ua
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