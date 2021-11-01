Конте готов заключить трехлетний контракт с Тоттенхэмом

Итальянский тренер ведет переговоры со «шпорами»

  • 01.11.2021 08:32
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Конте готов заключить трехлетний контракт с Тоттенхэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Топовый итальянский тренер Антонио Конте готов возглавить лондонский «Тоттенхэм».

Как отмечает инсайдер Николо Скира, переговоры между экс-тренером «Интера» и руководством «шпор» продолжаются. Конте готов заключит трехлетний контракт с клубом с зарплатой 15 млн евро в год. Также итальянец выдвинул требования купить 3-4 игроков в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вскоре может уволить Нуну Эшпириту Санту. Среди кандидатов на замену португальцу также называют Паулу Фонсеку.

Напомним, что в прошлом сезоне Конте стал чемпионом с «Интером», а затем покинул клуб.

Источник — твиттер Николо Скиры

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