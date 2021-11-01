ВОРОБЕЙ: «Шахтер правильно поступил, продолжив контракт со Степаненко»

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о новом контракте Тараса Степаненко с «горняками».

«Мы все поздравляем Тараса Степаненко с подписанием нового контракта с «Шахтером». «Шахтер» однозначно правильно поступил, продолжив контракт с этим футболистом. Тарас – все-таки старожил команды и тот игрок, который сейчас еще нужен «Шахтеру». Это один из немногих игроков, который отбирает мячи, цементируя оборону команды. Терять таких футболистов, думаю, не стоит.

Почему Де Дзерби не ставит Степаненко в основной состав на еврокубковые матчи? Мне кажется, у главного тренера свой взгляд на выступления команды. Где-то, наверное, итальянец пытается привить «Шахтеру» более атакующий футбол. Но пока что это мало получается. Все-таки «Шахтеру» нужно отбирать мячи и для меня непонятно, почему Тарас не играл в матчах Лиги чемпионов. Может, поэтому «Шахтер» и проигрывал те встречи. Нужно было отбирать мячи и навязывать борьбу в центре поля. Но этого в центре поля у «Шахтера» не было», - сказал Воробей.