В матче 12-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле разгромил «Бетис» со счетом 3:0.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
|63'
|ГОЛ ! Автогол забил Херман Песселья (Атлетико Мадрид).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
Источник — MEGOGO
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