Ла Лига. Атлетико дома разгромил Бетис

Состоялись еще два матча в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги. «Кадис» в концовке матча спасся от поражения в игре с «Мальоркой», которая заканчивала матч в меньшинстве. А «Атлетико» Мадрид не испытал проблем с «Бетисом» - победу 3:0.
«Кадис» - «Мальорка» - 1:1
Голы: Негредо 90+3 – Баба 29
Удаление: Седлар 87
Обзор матча:
«Атлетико» Мадрид – «Бетис» - 3:0
Голы: Карраско 26, Песселья 63 (автогол), Жоау Фелиш 80
Обзор матча:
Источник — Sport.ua
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