Ла Лига. Атлетико дома разгромил Бетис

Состоялись еще два матча в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги. «Кадис» в концовке матча спасся от поражения в игре с «Мальоркой», которая заканчивала матч в меньшинстве. А «Атлетико» Мадрид не испытал проблем с «Бетисом» - победу 3:0.

«Кадис» - «Мальорка» - 1:1

Голы: Негредо 90+3 – Баба 29

Удаление: Седлар 87

Обзор матча:

«Атлетико» Мадрид – «Бетис» - 3:0

Голы: Карраско 26, Песселья 63 (автогол), Жоау Фелиш 80

Обзор матча: