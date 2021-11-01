РЯБОКОНЬ: «Класс игроков Шахтера чувствовался во время всего матча»

Наставник «Десны» высказался после игры с вице-чемпионом Украины

  • 01.11.2021 04:40
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РЯБОКОНЬ: «Класс игроков Шахтера чувствовался во время всего матча»
© Футбол 1/2/3. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал поражение «Шахтеру» (1:4) в матче 13 тура УПЛ.

– «Шахтер» закономерно выиграл. Имел большое преимущество территориальное и игровое. Тяжело против них играть.

Мы старались лишить их свободного пространства. Даже не имея его, они разбирались в таких сложных ситуациях и создавали моменты возле наших ворот.

– Глубоко садилась «Десна». Это последствия давления «Шахтера»?
– Да. Мы старались оставить их без пространства, потому что у них скоростные игроки. Их пытаются прессинговать, а они достаточно легко выходят, создают моменты. Этим самым мы пытались сбить скорость и темп игры, но класс соперника чувствовался во время всего матча.

Источник — Футбол 1/2/3

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