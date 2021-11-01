Олег ДУЛУБ: «Победили Колос благодаря огромному желанию»

Наставник «Львова» – о победе в 13-м туре УПЛ

  • 01.11.2021 04:00
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Олег ДУЛУБ: «Победили Колос благодаря огромному желанию»
© Футбол 1/2/3. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу над «Колосом» (1:0), в рамках 13 тура чемпионата Украины.

«Прошлая наша победа в Кубке Украины придала нам психологической уверенности, хоть и забрала много физических сил. Я очень благодарен игрокам, что они выдержали игру. Спасибо игрокам за то, что они пытаются понимать наши требования и выполняют их. Победу мы сегодня достигли за счет командной игры и большого желания», - сказал Дулуб.

Источник — Футбол 1/2/3

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