Олег ДУЛУБ: «Победили Колос благодаря огромному желанию»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу над «Колосом» (1:0), в рамках 13 тура чемпионата Украины.
«Прошлая наша победа в Кубке Украины придала нам психологической уверенности, хоть и забрала много физических сил. Я очень благодарен игрокам, что они выдержали игру. Спасибо игрокам за то, что они пытаются понимать наши требования и выполняют их. Победу мы сегодня достигли за счет командной игры и большого желания», - сказал Дулуб.
Источник — Футбол 1/2/3
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