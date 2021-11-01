В матче 12-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Икер Муниаин (Атлетик).
|84'
|Иньиго Мартинес (Атлетик) получает красную карточку.
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
Источник — MEGOGO
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