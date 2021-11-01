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2 : 1
Эспаньол
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетик в меньшинстве вырвал ничью в игре с Реалом Сосьедад

31 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Испании

  • 01.11.2021 00:48
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Атлетик в меньшинстве вырвал ничью в игре с Реалом Сосьедад
© Getty Images/Global Images Ukraine

31 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). Проигрывая, гости играли вдесятером после удаления Иньиго Мартинеса. Однако на 90+1 минуте баскский клуб сравнял счет за счет гола Икера Муниаина.

Лига 1. 12-й тур

«Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 1:1

Голы: Исак, 58 (пен) – Икер Муниаин, 90+1 .

«Атлетико» – «Бетис» – 3:0 

Голы: Феррейра-Карраско, 26, Пеццела, 63, Жоау Феликс, 81.

«Хетафе» – «Эспаньол» – 2:1

Голы: Энес Юнал, 31, 56 – Гомес, 38.

«Кадис» – «Мальорка» – 1:1

Голы: Негредо, 90 (пен), Баба, 29.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Источник — Sport.ua

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