Атлетик в меньшинстве вырвал ничью в игре с Реалом Сосьедад

31 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). Проигрывая, гости играли вдесятером после удаления Иньиго Мартинеса. Однако на 90+1 минуте баскский клуб сравнял счет за счет гола Икера Муниаина.
Лига 1. 12-й тур
«Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 1:1
Голы: Исак, 58 (пен) – Икер Муниаин, 90+1 .
«Атлетико» – «Бетис» – 3:0
Голы: Феррейра-Карраско, 26, Пеццела, 63, Жоау Феликс, 81.
«Хетафе» – «Эспаньол» – 2:1
Голы: Энес Юнал, 31, 56 – Гомес, 38.
«Кадис» – «Мальорка» – 1:1
Голы: Негредо, 90 (пен), Баба, 29.
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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