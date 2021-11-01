ФОТО. Как Заря в Харькове разгромила Металлист 1925

31 октября в Харькове состоялся матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Металлист 1925» принимал луганскую «Зарю». Поединок завершился разгромной победой гостей со счетом 6:1.
Смотрите самые яркие моменты встречи в фотогалереи нашего фотокорреспондента Кирилла Дымова.
Источник — Sport.ua
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