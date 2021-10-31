Бундеслига. Победа Менхенгладбаха, разгромное поражение Штутгарта

Сегодня, 31 октября состоялись два заключительных матча десятого тура немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» дома разгромил «Штутгарт», а «Боруссия» Менхенгладбах сумела удержать победу над «Бохумом».
«Аугсбург» - «Штутгарт» - 4:1
Голы: Оксфорд 30, Гауэлеу 53, Нидерлерхнер 72, Финнбогасон 81 – Фухрих 7
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бохум» - 2:1
Голы: Плеа 12, Хофманн 40 – Блюм 86
Вчера победы одержали «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.
Источник — Sport.ua
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