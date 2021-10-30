10-й тур
Арминия
1 : 2
Майнц
30.10.2021, FT

Бундеслига. Бавария забила 5 голов в Берлине, победа Боруссии Дортмунд

Продолжается 10-й тур Бундеслиги

  • 30.10.2021 18:36
  • 302 просмотра
  • 0 комментариев
Бундеслига. Бавария забила 5 голов в Берлине, победа Боруссии Дортмунд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись пять матчей в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» реабилитировалась за позорный вылет из Кубка Германии и забила 5 голов в ворота «Унион Берлин». «Боруссия» Дортмунд дома обыграла «Кельн», а «Вольфсбург» на выезде обыграл «Байер» 2:0.

«Арминия» - «Майнц» - 1:2
Голы: Лаурсен 42 – Ли Джэ Сон 25, Буркхардт 69

«Байер» - «Вольфсбург» - 0:2
Голы: Нмеча 48, Арнольд 51
Удаление: Лакруа (Вольфсбург) 90+5

«Боруссия» Дортмунд – «Кельн» - 2:0
Голы: Т. Азар 40, Тиггес 64

«Унион Берлин» - «Бавария» - 2:5
Голы: Гиссельман 43, Райерсон 65 – Левандовски 15, 23, Сане 35, Коман 61, Мюллер 79

«Фрайбург» - «Гройтер Фюрт» - 3:1
Голы: Аста 20 (автогол), Хефлер 39, Грифо 79 – Ливелинг 74

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности