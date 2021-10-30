Бундеслига. Бавария забила 5 голов в Берлине, победа Боруссии Дортмунд

Состоялись пять матчей в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» реабилитировалась за позорный вылет из Кубка Германии и забила 5 голов в ворота «Унион Берлин». «Боруссия» Дортмунд дома обыграла «Кельн», а «Вольфсбург» на выезде обыграл «Байер» 2:0.
«Арминия» - «Майнц» - 1:2
Голы: Лаурсен 42 – Ли Джэ Сон 25, Буркхардт 69
«Байер» - «Вольфсбург» - 0:2
Голы: Нмеча 48, Арнольд 51
Удаление: Лакруа (Вольфсбург) 90+5
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн» - 2:0
Голы: Т. Азар 40, Тиггес 64
«Унион Берлин» - «Бавария» - 2:5
Голы: Гиссельман 43, Райерсон 65 – Левандовски 15, 23, Сане 35, Коман 61, Мюллер 79
«Фрайбург» - «Гройтер Фюрт» - 3:1
Голы: Аста 20 (автогол), Хефлер 39, Грифо 79 – Ливелинг 74
Источник — Sport.ua
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