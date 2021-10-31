ВИДЕО. Провалили 2-й тайм. Заря довела до разгрома матч с Металлистом 1925

31 октября в 19:30 проходит матч 13-го тура УПЛ, в котором играют «Металлист 1925» и «Заря».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Хозяева поля провалили 2-й тайм. 4 гола побывало в воротах харьковского клуба во второй половине игры. «Заря» довела до разгрома матч в Харькове (6:1).
ГОЛ! 1:3. Аллахьяр Сайядманеш, 55 мин.
Удаление, Михаил Шершень, 66 мин.
ГОЛ! 1:4. Александр Гладкий, 71 мин.
ГОЛ! 1:5. Рэймонд Овусу Фримпонг, 77 мин.
ГОЛ! 1:6. Ахмед Алибеков, 90+1 мин.
Источник — Sport.ua
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